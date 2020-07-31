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'da kesilen büyükbaş, tüberkülozlu çıktı

'nın Battalgazi ilçesinde, kestiği büyükbaş hayvanın iç organlarından şüphelenip, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine haber veren Yaşar Pekşen, hayvanda '' hastalığı olduğunu öğrenince şoke oldu.

DHA
Giriş Tarihi: 31.7.2020 16:45 Son Güncelleme: 31.7.2020 17:15 ABONE OL
Malatya'da kesilen büyükbaş, tüberkülozlu çıktı

Kurban ibadetini yerine getirmek üzere Canlı Hayvan Pazarı'ndaki bir satıcıdan 3 gün önce büyükbaş hayvan satın alan Yaşar Pekşen, aldığı kurbanlığı kendi imkanlarıyla kesti. İç organlarını çıkardığında kaburgayı ve akciğeri sarmış kabarcıkları fark eden Pekşen, tanıdığı veteriner ve kasapları arayıp durumu anlattı.

Malatya'da kesilen büyükbaş, tüberkülozlu çıktı

Hayvanın hastalıklı olma ihtimalini göz önünde bulunduran Pekşen, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. İhbar üzerine Dolamantepe Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, hayvanda '' hastalığı olduğunu belirledi. Konuyla alakalı rapor tutan ekipler, etler, sakatatlar ve derinin imha edilmesi için çalışma başlattı.

Malatya'da kesilen büyükbaş, tüberkülozlu çıktı

'AKCİĞERİNDE DEĞİŞİK ŞEYLER ÇIKTI'

Yaşar Pekşen, hayvanı 3 gün önce aldığını belirterek, "Sabah kurbanı kestik, akciğerinde değişik bir şeyler çıktı. Veteriner, hayvanın olduğunu ve etinin yenmeyeceğini bize söyledi. Üç ortak, kurbanı 6 bin 100 liraya aldık. Kesince hastalığı belli oldu, yoksa hayvan sağlıklı görünüyordu, dış görünüşü güzeldi. Kesimde değişik böyle değişik şeyler çıktı" diye konuştu.

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Malatya'da kesilen büyükbaş, tüberkülozlu çıktı
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