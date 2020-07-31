Mübarek Kurban Bayramı mesajları ve sözleri: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun kurban bayramı mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

Kurban Bayramı mesajları ve sözleri, milyonlarca vatandaş tarafından gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan bu önemli gün birlik ve beraberlik içerisinde geçirilecek. Geçtiğimiz bayramı evlerinde geçirenler bu bayramın ise tadını çıkaracak. Kurban Bayramı mesajları ve sözleri ile sosyal medyada günün anlamı, önemi belirtilmeye başladı. Uzakta bulunan sevdiklerine bayram mesajı göndermek isteyenler en güzel seçeneklere bu başlık altından ulaşabilecekler. 2020 Resimli Bayram mesajları ve kısa, uzun bayram mesajı için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.
Kurban Bayramı mesajları ve sözleri ile ilgili paylaşımlar başladı. Bu mutlu günde sevdiklerini unutmamak ve onları mutlu etmek isteyenler bayram mesajı araştırmalarına başladı. Resimli bayram mesajları ile tüm yakınlarınıza güzel dileklerinizi ileterek bayramını kutlayabilirsiniz.
Günün anlam ve önemini sevdikleriniz ile paylaşabileceğiniz resimli bayram mesajları şöyle;
BAYRAM MESAJLARI
Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle... Kurban Bayramınız mübarek olsun.
Kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam âlemine, tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Allah'tan temenni ediyorum.
Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler; selam, sevgi ve saygılarımı sunarım.
Bayramın sizin, milletimiz ve ülkemiz için huzur, barış ve mutluluğa vesile olmasını temenni ederim
Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz.
Mübarek Kurban Bayramı'nı can-ı gönülden kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Kurban Bayramı'nın ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dilerim. Bayramınız mübarek olsun.
Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz.
Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.
KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.