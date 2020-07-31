Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri NASA'nın ''Salda Gölü'' açıklaması sonrası Vali Arslantaş'tan çağrı

'nın ''Salda Gölü'' açıklaması sonrası 'tan çağrı

Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşları Salda Gölü'nü görmeye davet etti. , ve Uzay Dairesi'nin (), Mars'taki Jezero Krateri ile Burdur'daki Salda Gölü'nün benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıklamasının ardından Salda Gölü fotoğrafları ile sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Giriş Tarihi: 31.7.2020 19:54 Son Güncelleme: 31.7.2020 19:56 ABONE OL
NASA'nın ''Salda Gölü'' açıklaması sonrası Vali Arslantaş'tan çağrı

Vali Arslantaş, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars'taki Jezero Krateri ile Burdur'daki Salda Gölü'nün benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıklamasının ardından Salda Gölü fotoğrafları ile sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Vali Arslantaş paylaşımda, "Salda Gölü, Mars'taki Jezero Krateri ile jeolojik benzerliklere sahiptir diyor NASA. İnsanoğlu henüz Mars'a gidemiyor, ama siz çıkın çıkın Salda gölümüze gelin" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
NASA'nın ''Salda Gölü'' açıklaması sonrası Vali Arslantaş'tan çağrı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA