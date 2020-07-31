NASA'nın ''Salda Gölü'' açıklaması sonrası Vali Arslantaş'tan çağrı

Vali Arslantaş, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars'taki Jezero Krateri ile Burdur'daki Salda Gölü'nün benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıklamasının ardından Salda Gölü fotoğrafları ile sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Vali Arslantaş paylaşımda, "Salda Gölü, Mars'taki Jezero Krateri ile jeolojik benzerliklere sahiptir diyor NASA. İnsanoğlu henüz Mars'a gidemiyor, ama siz çıkın çıkın Salda gölümüze gelin" dedi.
#Salda Gölü, Mars'taki Jezero Krateri ile jeolojik benzerliklere sahiptir diyor #NASA— Ali Arslantaş (@ArslantasvAli) July 31, 2020
İnsanoğlu henüz Mars'a gidemiyor, ama siz çıkın çıkın #Salda gölümüze gelin... https://t.co/vLpge6jPYk pic.twitter.com/yTJRg0xO17
Though located a world away, Lake Salda, #Turkey, has geological similarities to Jezero Crater on #Mars. In fact, researchers even did field work at Lake Salda to prepare for #CountdownToMars and @NASAPersevere. https://t.co/jrKoWrbVwe pic.twitter.com/xB2GGgYfbr— NASA Earth (@NASAEarth) July 30, 2020