Osman Öztürk’e İtalya’da barış elçisi ünvanı verildi

Eski emniyet müdürü, şair Osman Öztürk'e İtalya'da barış elçisi unvanı verildi. İtalya De Finibus Terrae adlı kültür-sanat kuruluşu tarafından İtalya'nın Santa Maria di Leuca kentinde 20 Temmuz'da düzenlenen törende, İstanbul Sanat Derneği Başkanı, Şair ve Yazar Osman Öztürk ile aynı derneğin Yönetim Kurulu Üyesi şair-yazar ve çevirmen Mesut Şenol'a barış elçisi unvanı verildi. Düzenlenen törende konuşan De Finibus Terrae Kurumu Başkanı Dr. Mariateresa Protopapa, "İstanbul Sanat Derneği'nin Türk şairlerinin ve sanatlarının tanıtımına ve iki ülke arasında sanatçıların ve edebiyatçıların arasındaki dostluk ve işbirliğine katkısını çok değerli buluyorum. Öztürk ve Şenol'un yaptıkları girişimleri takdirle karşılıyorum" dedi. Öztürk'ün ve Şenol'un barış elçisi belgelerini onlar adına İtalyan şair ve çevirmen Claudia Piccinno'ya aldı.