Son dakika: Eşini elleri ile toprağa verdi! Kahreden anlar...

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevli polis memuru 30 yaşındaki Özgül Özdoğan, tatil için eşi Seyit (32) ve oğlu Özgür ile birlikte Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi'nde çadır kurdu. Gece sahilde denize giren Özdoğan, boğularak hayatını kaybetti.