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Son dakika: İzmit'te akıllara durgunluk veren olay! 'Radar var' demek için selektör yaptı, beyzbol sopasıyla dövüldü...
İzmit'ten gelen son dakika haberi akıllara durgunluk verdi. Önde giden aracı radar olduğu için uyarmak isteyen sürücü selektör yaptı. Öndeki sürücü selektör yapılmasına sinirlenerek aracını durdurdu. İki sürücü tartıştı, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Selektör yapan sürücü, uyardığı sürücü tarafından beyzbol sopasıyla öldüresiye dövüldü. Sürücülerden biri hastanelik olurken, diğeri gözaltına alındı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...