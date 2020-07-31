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: Kazanın böylesini duymadınız! Elini kesen acemi kasabın sözleri şaşkına çevirdi...

haberi: Kurban Bayramı'nda acemi kasapların yaralanarak hastaneye koşturması sürüyor. Yurdun birçok farklı noktasında acemi kasaplar kendilerini yaraladı. 'deki bir yaralanma ise hayli ilginçti. Hastaneye eli kan içinde gelen bir vatandaş, eline konan arıyı öldürmek isterken elini kestiğini söyledi.

İHA
Giriş Tarihi: 31.7.2020 12:35 Son Güncelleme: 31.7.2020 12:55 ABONE OL
Son dakika: Kazanın böylesini duymadınız! Elini kesen acemi kasabın sözleri şaşkına çevirdi...

'de kurbanlığı keserken satır ya da bıçakla kendini yaralayan acemi kasaplar, soluğu hastanelerde aldı. Kurbanlık hayvanı keserken kolunu sokan arıya bıçakla müdahale etmek isterken elini kesen vatandaş da hastanelik oldu.

Kocaeli'de kurban keserken yaklaşan arıyı bıçaklamaya çalışan vatandaş kendini yaraladı | Video

Son dakika: Kazanın böylesini duymadınız! Elini kesen acemi kasabın sözleri şaşkına çevirdi...

ACİLLER DOLDU TAŞTI
Tüm yurtta olduğu gibi 'de de Kurban Bayramı'nın ilk gününde acemi kasaplar hastanelere akın etti. Kurban kesmeye çalışırken elindeki bıçak veya satırla kendini yaralayan ya da hayvanın tekmesiyle yaralanan vatandaşlar hastanelere koştu. Ambulans ya da kendi imkanları ile hastanelere gelen vatandaşlar hastanelerin acil ünitelerinde tedavi altına alındı.

Son dakika: Kazanın böylesini duymadınız! Elini kesen acemi kasabın sözleri şaşkına çevirdi...

ARIYI ÖLDÜRMEK İSTERKEN ELİNİ KESTİ

İzmit ilçesinde kurbanlık keserken kolunu sokan arıyı uzaklaştırmaya çalışan Yüksel İnce isimli vatandaş ise elini kesti. Devlet Hastanesine gelen İnce'nin eline ekipler tarafından eline dikiş atıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen İnce, "Kurbanımızı kestik. Eti parçalarken elimi arı soktu. Onu kovalamaya çalışırken, bıçak elime değdi. Ciddi bir şey yok. Birkaç dikiş atıldı. Allah beterinden korusun" dedi.

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Son dakika: Kazanın böylesini duymadınız! Elini kesen acemi kasabın sözleri şaşkına çevirdi...
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