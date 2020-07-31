Son dakika: Konya'da tüyler ürperten cinayet! 10 yaşındaki çocuğu böyle katletmiş! Akılalmaz sebep...

HEM ATEŞ ETMİŞ HEM DE BAŞINA NMALUYLA VURMUŞ

Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine olay yerinde keşif yaptırılan Hasan Aygün, baba ve oğlunu nasıl öldürdüğünü anlattı. Ablasının Mevlüt Çakır'ın ağabeyi ile evli olduğu öğrenilen Aygün, "Mevlüt ile aramızda 4-5 aydır husumet vardı. Olay günü Mevlüt ile yolda karşılaştık. Beni çeşmenin başına çağırdı. Bana küfredince baba ve oğluna yönelik arabanın içinden 1 el, arabanın dışından da 2 el ateş ettim. Ateş ettiğimde çocuk ölmedi. Çocuk bana taşla saldırmaya çalıştı. Ben de bunun üzerine sinirlenip tüfeğin namlusuyla kafasına hızlıca iki kez vurdum. Olay yerinden kaçarak tüfeği bir kuyuya attım" dedi.