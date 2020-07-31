SON DAKİKA! Van'da Kurban Bayramı'nda ilginç görüntü! Et getirenler şaştı kaldı...

İstanbul'dan memleketi Van'ın Erciş ilçesine Kurban Bayramı için gelen 2 çocuk babası Murat Çevik, koronavirüse dikkat çekmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Çevik, kendisine kurban eti getiren vatandaşların ateşini ölçüp, isimlerini not aldı.

