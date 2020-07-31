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! 'da 'nda ilginç görüntü! Et getirenler şaştı kaldı...

haberi: Sabah kılınan bayram namazının ardından yurtta kurbanlar kesilmeye ve idrak edilmeye başlandı. Kurbanını kesen vatandaşlar ihtiyaç sahipleri ve tanıdıklarına et gönderiyor. 'da kendisine kurban eti getiren kişilerin ateşlerini ölçen Murat Çevik, etin kimden geldiğini not ediyor. Çevik, önlem almak gerektiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 31.7.2020 14:36 Son Güncelleme: 31.7.2020 14:45 ABONE OL
SON DAKİKA! Van'da Kurban Bayramı'nda ilginç görüntü! Et getirenler şaştı kaldı...

'ın Erciş ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Çelebibağı Mahallesi'nde yaşayan Murat Çevik (53), kurban eti getiren vatandaşların ateşini ölçüp, isimlerini not aldı.

SON DAKİKA! Van'da Kurban Bayramı'nda ilginç görüntü! Et getirenler şaştı kaldı...

İstanbul'dan memleketi 'ın Erciş ilçesine için gelen 2 çocuk babası Murat Çevik, koronavirüse dikkat çekmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Çevik, kendisine kurban eti getiren vatandaşların ateşini ölçüp, isimlerini not aldı.

SON DAKİKA! Van'da Kurban Bayramı'nda ilginç görüntü! Et getirenler şaştı kaldı...

KURBAN ETİ İLE BİRLİKTE MASKE DAĞITTI
Herkesin tedbirlere uyması gerektiğini söyleyen Çevik, "İstanbul'dan doğup büyüdüğüm memleketime nedeniyle geldim. Bildiğiniz üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında hepimiz duyarlı olmalıyız.

SON DAKİKA! Van'da Kurban Bayramı'nda ilginç görüntü! Et getirenler şaştı kaldı...

Bugün bize kurbanlık getiren vatandaşlarımızın ateşlerini ölçtük. İsim ve adreslerini alıp bir liste haline getirdik. Olası bir sıkıntıda kurbanlıkları kimin getirdiğini bilmek lazım" dedi.

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SON DAKİKA! Van'da Kurban Bayramı'nda ilginç görüntü! Et getirenler şaştı kaldı...
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