MPİ Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango 30 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA

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MPİ sonuçları belli oldu! BURADA

İdaresi (MPİ) tarafından Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişini yaptığı oyununun 667. hafta şanslı numaraları 30 Temmuz 2020 Perşembe (bugün) yapılan canlı çekilişle birlikte belli oldu. Bugünkü çekiliş için kazandıran numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla kupon dolduran şans oyunu severler MPİ açıklandı mı? sorusu üzerinden haftanın şanslı numaralarını öğrenmek istiyor. İşte ekranı…

Giriş Tarihi: 30.7.2020 21:17 Son Güncelleme: 31.7.2020 07:12 ABONE OL
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 30 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA

MPİ'nin ( İdaresi) her Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişini düzenlediği 'nun 667. hafta çekiliş sonuçları bugün (30 Temmuz 2020 Perşembe) yapılan olan canlı çekilişle belli oldu. 667. hafta çekilişi için kazandıran numaraları doğru bilme ve hayallerindeki büyük ikramiyenin sahibi olma isteğiyle kupon dolduran şans oyunu severler MPİ açıklandı mı? sorusunun cevabını merak etmeye başladı. Süper Loto 30 Temmuz çekiliş sonuçları ve ekranını burada bulabilirsiniz…

SÜPER LOTO SONUÇLARI (30 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 667. hafta Süper Loto sonuçları saat 21.15'te yapılan canlı çekilişle belli oldu.işte haftanın şanslı numaraları...

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 30 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA

Mili Piyango İdaresi (MPİ) 667. hafta Süper Loto sonuçları: 5 - 11 - 53 - 45 - 40 - 31

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SÜPER LOTO HAKKINDA

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 rakamları arasında 6, 5, 4 ve 3 sayıyı doğru tahmin etmesiyle kazandığı bir şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 30 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

oyununda bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

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MPİ Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango 30 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA
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