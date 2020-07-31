Teşrik tekbirleri farz mıdır? Teşrik tekbirleri ne zaman başlar, kimlere vaciptir?

Teşrik tekbirleri, arefe günü yani bugün sabah namazı ile başlayarak farz namazların akabinde okunmaktadır. Arefe günü yapılan ibadetlerin faziletleri oldukça fazladır. Bu günde okunacak olan tekbirler de bu ibadetlerden biri olarak bilinmektedir. Peki, Teşrik tekbirleri farz mıdır? Teşrik tekbirleri kimlere vaciptir? İşte detaylar…
TEŞRİK TEKBİRLERİ FARZ MIDIR, KİMLERE VACİPTİR?
Bugün sabah namazıyla beraber milyonlarca Müslümanın gerçekleştirdiği teşrik tekbirleri toplamda 23 vakit okunacaktır. Bayramın dördüncü günü olan ikindi namazına müteakip farz namazların akabinde okunacak tekbirler "Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" şeklindedir…
TEŞRİK TEKBİRLERİ FARZ MIDIR?
Teşrik tekbiri, mükellef olan her Müslüman'ın üzerine vaciptir. Teşrik tekbiri, Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazların akabinde okunur. Toplamda 23 vakit okunmuş olur.
Teşrik tekbirinin, sola selam verdikten hemen sonra ara vermeden, yerinden kalkmadan, mescitten çıkmadan ve dünya kelâmı konuşmadan okunması gerekir.
Teşrik tekbiri: Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd"
Teşrik tekbiri anlamı: Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilâh yoktur. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur.
AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?