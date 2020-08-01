22 yıldır şiddet gören Hatice: Eşimden çok korkuyorum

'BIÇAKLA SAATLERCE DOLAŞTI'



Güllü B. (19) ise olay gecesi arkadaşlarıyla evin dışında oturduklarını, ilerleyen bir saatte eve geldiğinde ise içeriden babasının bağırtılarını duyduğunu belirterek, "İçeri girdiğimde annem yerde yatıyor, babam ise bağırıyordu. Her zamanki gibi kavga ettiklerini anladım. Fakat bu defa annem sessizdi. Yanına gittim baygındı. Buz getirip başına koymak istedim, babam beni de savurup duvara çarptı. Kapıyı kapattı ve elinde bir bıçakla evin içinde saatlerce dolaştı. Sabaha karşı ancak annemi alıp hastaneye gidebildim. Sabaha kadar korku ve çaresizlik içinde bekledim" dedi.

Evin en büyük çocuğu Beşir B. (21) ise olayı kardeşinden öğrendikten sonra iş aramak için gittiği İstanbul'dan acilen Dörtyol'a döndüğünü kaydederek "Annemi ve kardeşlerimi babamın şiddetinden korumak için acilen Dörtyol'a döndüm. Düzenli bir iş bulduğum anda kardeşlerime ve anneme kendim bakacağım" diye konuştu.

Olayı sosyal medyada paylaştıktan sonra kendisini çok sayıda kişinin yardım etmek için aradığını da belirten Beşir B. babasının kesinlikle uzaklaştırılmasını, bir daha annesi ve kardeşlerine şiddet uygulamasının önüne geçilmesini istediğini belirtti.