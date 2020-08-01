4 yaşında ortadan kaybolan Miraç'tan haber alınamıyor! Jandarma ekipleri her yerde Miraç Çiçek'i arıyor...

Miraç Çiçek ailesiyle birlikte Dicle kırsalındaki Kelekçi Mahallesi'nde yaşıyordu. 4 yaşındaki Miraç, arkadaşlarıyla evin önünde oyun oynarken bir anda ortadan kayboldu. Miraç'ı kim veya kimlerin kaçırdığı hakkında detaylar merak ediliyor. Hem jandarma ekipleri hem AFAD hem de UMKE ekipleri köye sevk edildi. Termal kameralar ve dron ile de aramalar sürüyor.

4 YAŞINDAKİ MİRAÇ HENÜZ BULUNAMADI!

Dicle ilçesinin kırsal Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan Çiçek ailesinin oğulları Miraç, dün evinin önünde oynarken kayboldu. Ailesi, kendi imkanlarıyla Miraç'a ulaşamayınca güvenlik güçlerine haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleriyle UMKE sevk edildi. Ekiplerin dron ve termal kamera da kullandığı arama çalışmalarından sonuç alınamadı.