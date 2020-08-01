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4 yaşında ortadan kaybolan Miraç'tan haber alınamıyor! Jandarma ekipleri her yerde 'i arıyor...

Sabah saatlerinde gelen haberine göre 4 yaşındaki , 'ın Dicle ilçesinde evinin önünde oyun oynarken ortadan kayboldu. Köylülerin arama çalışmaları sonuç vermeyince jandarma ekiplerine haber verildi. DHA'nın bölgeden aktardığı son dakika gelişmesine göre küçük Miraç'ı arama çalışmaları dün geceden beri devam ediyor.

DHA
Giriş Tarihi: 1.8.2020 10:37 ABONE OL
4 yaşında ortadan kaybolan Miraç'tan haber alınamıyor! Jandarma ekipleri her yerde Miraç Çiçek'i arıyor...

Miraç Çiçek ailesiyle birlikte Dicle kırsalındaki Kelekçi Mahallesi'nde yaşıyordu. 4 yaşındaki Miraç, arkadaşlarıyla evin önünde oyun oynarken bir anda ortadan kayboldu. Miraç'ı kim veya kimlerin kaçırdığı hakkında detaylar merak ediliyor. Hem jandarma ekipleri hem AFAD hem de UMKE ekipleri köye sevk edildi. Termal kameralar ve dron ile de aramalar sürüyor.

4 YAŞINDAKİ MİRAÇ HENÜZ BULUNAMADI!

Dicle ilçesinin kırsal Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan Çiçek ailesinin oğulları Miraç, dün evinin önünde oynarken kayboldu. Ailesi, kendi imkanlarıyla Miraç'a ulaşamayınca güvenlik güçlerine haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleriyle UMKE sevk edildi. Ekiplerin dron ve termal kamera da kullandığı arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

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4 yaşında ortadan kaybolan Miraç'tan haber alınamıyor! Jandarma ekipleri her yerde Miraç Çiçek'i arıyor...
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