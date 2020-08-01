Bayramın ikinci günü bugün otobüsler, metrobüs ve tramvay ücretsiz mi? Kurban Bayramı'nda İstanbul'da marmaray, metro, otobüsler (ulaşım) bedava mı?

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle geçtiğimiz Ramazan bayramında çoğu kişi, ailelerinin yanına gidemedi. Pandemi sürecinde yaşanan tedbirler kapsamında bayramda sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. Bu bayram herhangi bir kısıtlama söz konusu değil. Şehir içinde seyahat edecek kişiler 'Bugün metro, tramvay ve metrobüs ücretsiz mi?' sorusunun cevabını arıyor. Bayram günlerinde şehir hatları vapurları, marmaray, otobüs (İETT), metro, metrobüs ve tramvay gibi belediye iştirakları ücretsiz olacak! Arife günü için ise aynı durum söz konusu değil...

AREFE GÜNÜ BUGÜN ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ? METRO, METROBÜS VE TRAMVAY BEDAVA MI?