Aynı aileden 4 kişiyi öldüren zanlı ile ilgili flaş gelişme!

Dursun Denli'nin savcılıktaki ifadesinde, görüşmeyi sonlandıran Gülbeyaz G.'yi ailesini öldürmekle tehdit ettiği, kadının şikayetçi olması üzerine olay günü Gülbeyaz G'nin yanına konuşmak için gittiğini ve evdekilerin kendisine aniden bıçakla saldırdığını, daha sonra da üzerindeki tabanca ile evdekilere ateş açtığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DÖRT KİŞİ ÖLDÜRMEDEN ÖNCE SON SÖZÜ BU OLMUŞ