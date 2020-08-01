Bayramda marketler açık mı, saat kaça kadar açık? Bayramın ikinci günü bugün BİM, A101, ŞOK, Migros, File marketler kaçta açılıyor?

Bayramın ikinci günü bugün marketler açık mı sorusunun yanıtı sabah saatlerinden itibaren vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Binlerce ziyaretçisi bulunan BİM, A101, ŞOK ve Migros marketler saat kaça kadar açık sorusuna yanıt aranırken vatandaşlar mübarek Kurban Bayramı'nın huzuru ve coşkusunu da yaşıyorlar. Peki; bayramda marketler açık mı? ? Bayramın ikinci günü bugün BİM, A101, ŞOK, Migros, File marketler kaçta açılıyor?

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI? BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

BİM marketleri bugün ve yarın yani bayramın 1. ve 2. Günü kapalı olacak. Diğer marketlerin ise bayram boyunca açık olması bekleniyor. Vatandaşlar bayram tatilinin ne zaman biteceği konusunda da araştırma yapıyor. Kurban Bayramı tatili 3 Ağustos Pazartesi, sona erecek.