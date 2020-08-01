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Bayramda , saat kaça kadar açık? Bayramın ikinci günü bugün BİM, A101, ŞOK, Migros, File marketler kaçta açılıyor?

Mübarek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde en merak edilen konulardan bir tanesi sorusunun yanıtı oluyor. Özellikle resmi tatillerde aranan bu sorunun yanıtının ardından vatandaşlar sorgulamalarına başladı. Günde binlerce ziyaretçisi bulunan BİM, A101, ŞOK, File, Migros sorusunun yanıtı sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Peki, bugün marketler açık mı? kapalı mı?

Giriş Tarihi: 1.8.2020 07:02 ABONE OL
Bayramda marketler açık mı, saat kaça kadar açık? Bayramın ikinci günü bugün BİM, A101, ŞOK, Migros, File marketler kaçta açılıyor?

Bayramın ikinci günü bugün sorusunun yanıtı sabah saatlerinden itibaren vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Binlerce ziyaretçisi bulunan BİM, A101, ŞOK ve Migros marketler saat kaça kadar açık sorusuna yanıt aranırken vatandaşlar mübarek Kurban Bayramı'nın huzuru ve coşkusunu da yaşıyorlar. Peki; ? ? Bayramın ikinci günü bugün BİM, A101, ŞOK, Migros, File marketler kaçta açılıyor?

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI? BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

BİM marketleri bugün ve yarın yani bayramın 1. ve 2. Günü kapalı olacak. Diğer marketlerin ise bayram boyunca açık olması bekleniyor. Vatandaşlar bayram tatilinin ne zaman biteceği konusunda da araştırma yapıyor. Kurban Bayramı tatili 3 Ağustos Pazartesi, sona erecek.

Bayramda marketler açık mı, saat kaça kadar açık? Bayramın ikinci günü bugün BİM, A101, ŞOK, Migros, File marketler kaçta açılıyor?
  • A101 mağazaları sabah saat 09:00'da açılıyor! Akşam saat 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor.
  • ŞOK mağazaları sabah 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet veriyor.
  • Migros mağazaları da diğer marketlerde olduğu gibi 09:00 21:00 arasında hizmet vermeye devam ediyor.
Bayramda marketler açık mı, saat kaça kadar açık? Bayramın ikinci günü bugün BİM, A101, ŞOK, Migros, File marketler kaçta açılıyor?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2020 Kurban Bayramı tatili arife günüyle birlikte toplamda 4,5 gün olacak. Tatil olacak günler ise şöyle:

  1. 30 Temmuz 2020 Perşembe Arife Günü: Öğleden sonra yarım gün
  2. 31 Temmuz 2020 Cuma Kurban Bayramı ilk günü: tam gün
  3. 1 Ağustos 2020 Cumartesi Kurban Bayramı ikinci günü: tam gün
  4. 2 Ağustos 2020 Pazar Kurban Bayramı üçüncü günü: tam gün
  5. 3 Ağustos 2020 Pazartesi Kurban Bayramı dördüncü günü: tam gün
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Bayramda marketler açık mı, saat kaça kadar açık? Bayramın ikinci günü bugün BİM, A101, ŞOK, Migros, File marketler kaçta açılıyor?
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