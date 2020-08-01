Bilecik'te 3 ev karantinaya alındı

Vatandaşları salgından korumak amacıyla 3 evde karantina uygulaması başlatıldığı belirten açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs testleri pozitif çıkan hastalarla ve temaslı şahıslarla ilgili olarak 3 evin karantinaya alınması kararlaştırılmıştır. Karantina şartlarına uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."