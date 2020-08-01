BİM 4-7 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni haftanın BİM aktüel kataloğunda neler var?

Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayınlandı. Yiyecek ve içecek ürünlerinden elekrik elektronik aletlerine, vücut ve banyo setlerinden mutfak araç gereçlerine kadar pek çok ürün raflarda yerini alacak. Vatandaşlar bu bağlamda; BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var sorusuna yanıt arıyor. Haberimizin içerisinden BİM 4 - 7 Ağustos aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 4-7 AĞUSTOS 2020

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan indirimli ürünler için haberimizin içerisinden BİM 4 - 7 Ağustos aktüel kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.