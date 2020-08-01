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, ? 2 Ağustos Pazar , , A101 ve Migros saat kaça kadar açık?

Kurban Bayramı’nın üçüncü gününü idrak ettiğimiz (bugün) vatandaşlarımız sevdikleriyle bayramlaşmalarının ardından kurban ibadetlerini yerine getirmeye devam edecek. Öte yandan evinde eksik olan ve marketlerden alışveriş yapması gereken vatandaşlarımız ise , , saat kaça kadar açık? Sorularına yanıt aramaya yoğun olarak devam ediyor. 2 Ağustos Pazar , , A101 ve Migros saat kaça kadar açık? İşte tüm ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 2.8.2020 01:24 Son Güncelleme: 2.8.2020 01:28 ABONE OL
Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 2 Ağustos Pazar Bayramın 3. günü marketler açık mı, BİM, A101 ve Migros saat kaça kadar açık?

Kurban Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Kurban Bayramı'nın üçüncü gününü idrak ettiğimiz bugün () vatandaşlarımız sevdikleriyle bayramlaştıktan sonras kurban ibadetlerini yerine getirmeyi sürdürecek. Diğer yandan acil bir ihtiyacı olan ve marketlerden alışveriş yapmak durumunda olan vatandaşlarımızsa , , saat kaça kadar açık? şeklinde sorularla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI, SAAT KAÇA KADAR AÇIK? (2 AĞUSTOS 2020 PAZAR)

2 Ağustos Pazar , , A101 ve Migros saat kaça kadar açık? sorusunun cevabı ve diğer tüm detaylar şöyle;

Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 2 Ağustos Pazar Bayramın 3. günü marketler açık mı, BİM, A101 ve Migros saat kaça kadar açık?
  • A101 mağazaları sabah saat 09:00'da açılıyor! Akşam saat 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor.
  • ŞOK mağazaları sabah 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet veriyor.
  • Migros mağazaları da diğer marketlerde olduğu gibi 09:00 21:00 arasında hizmet vermeye devam ediyor.
Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 2 Ağustos Pazar Bayramın 3. günü marketler açık mı, BİM, A101 ve Migros saat kaça kadar açık?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2020 Kurban Bayramı tatili arife günüyle birlikte toplamda 4,5 gün olacak. Tatil olacak günler ise şöyle:

  1. 30 Temmuz 2020 Perşembe Arife Günü: Öğleden sonra yarım gün
  2. 31 Temmuz 2020 Cuma Kurban Bayramı ilk günü: tam gün
  3. 1 Ağustos 2020 Cumartesi Kurban Bayramı ikinci günü: tam gün
  4. 2 Ağustos 2020 Pazar Kurban Bayramı üçüncü günü: tam gün
  5. 3 Ağustos 2020 Pazartesi Kurban Bayramı dördüncü günü: tam gün
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Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 2 Ağustos Pazar Bayramın 3. günü marketler açık mı, BİM, A101 ve Migros saat kaça kadar açık?
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