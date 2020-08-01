Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 2 Ağustos Pazar Bayramın 3. günü marketler açık mı, BİM, A101 ve Migros saat kaça kadar açık?

Kurban Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Kurban Bayramı'nın üçüncü gününü idrak ettiğimiz bugün (2 Ağustos 2020 Pazar) vatandaşlarımız sevdikleriyle bayramlaştıktan sonras kurban ibadetlerini yerine getirmeyi sürdürecek. Diğer yandan acil bir ihtiyacı olan ve marketlerden alışveriş yapmak durumunda olan vatandaşlarımızsa Bugün marketler açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık? şeklinde sorularla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI, SAAT KAÇA KADAR AÇIK? (2 AĞUSTOS 2020 PAZAR)

2 Ağustos Pazar Bayramın 3. günü marketler açık mı, BİM, A101 ve Migros saat kaça kadar açık? sorusunun cevabı ve diğer tüm detaylar şöyle;