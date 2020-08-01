Bayramda kargolar ve PTT açık mı? Bugün bayramda PTT ve kargolar açık mı kapalı mı?

Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk günü olması nedeniyle çeşitli kurum ve kuruluşların açık mı kapalı mı olduğuna dair araştırmalar başladı. Bunlardan bir tanesi de bayramda kargolar açık mı sorusunun yanıtı oluyor. İşlemlerini eksiksiz şekilde halletmek isteyenler bu sorulara yanıt ararken bugün PTT ve kargolar açık mı kapalı mı? Bayramda kargolar ve PTT açık mı? Çalışma saatleri 2020!
Kargo şirketlerinin resmi tatillerde kapalı olduğu biliniyor. Bu bakımdan bayramda kargolar kapalı olacaktır. Öte yandan kargo şirketleri özel kurumlar olduğu için duruma göre değişiklik gösterme ihtimali bulunduğundan vatandaşların firma ile iletişime geçmesi doğru olacaktır.
BAYRAMDA KARGOLAR VE PTT AÇIK MI?
Kargo şirketleri resmi tatillerde kapalıdırı. Arefe Günü öğlene kadar işlemlerini halledemeyenler 4 Ağustos 2020 Salı günü mesai saati ile birlikte yeniden kargolarda işlemlerini halledebilecekler.
BAYRAMDA PTT AÇIK MI?
Büyük PTT şubelelerinin bayramda kapalı olması bekleniyor.
PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
PTT kargo, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 08:30'da açılır ve saat 17:00'de kapanır. PTT personelleri 12:30'dan 13:30'a kadar öğle molası yapar.
ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
Aras kargo hafta içi saat 09:00'da açılıyor ve 18:00'da kapanıyor. Hafta sonu Cumartesi günü saat 09:30'da açılan Aras kargo, 15:00'te kapanıyor.
YURT İÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
Yurt içi kargo da hafta içi saat 09:00'da açılıyor ve saat 18:00'de kapanıyor. Yurt içi kargo cumartesi günü de 09:00'dan 13:00'e kadar açık, pazar ise kapalı.