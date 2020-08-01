Bayramda kargolar ve PTT açık mı? Bugün bayramda PTT ve kargolar açık mı kapalı mı?

Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk günü olması nedeniyle çeşitli kurum ve kuruluşların açık mı kapalı mı olduğuna dair araştırmalar başladı. Bunlardan bir tanesi de bayramda kargolar açık mı sorusunun yanıtı oluyor. İşlemlerini eksiksiz şekilde halletmek isteyenler bu sorulara yanıt ararken bugün PTT ve kargolar açık mı kapalı mı? Bayramda kargolar ve PTT açık mı? Çalışma saatleri 2020!

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI? BAYRAMDA PTT AÇIK MI?

Kargo şirketlerinin resmi tatillerde kapalı olduğu biliniyor. Bu bakımdan bayramda kargolar kapalı olacaktır. Öte yandan kargo şirketleri özel kurumlar olduğu için duruma göre değişiklik gösterme ihtimali bulunduğundan vatandaşların firma ile iletişime geçmesi doğru olacaktır.