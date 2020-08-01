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? Bayramda metro, metrobüs, otobüsler, tramvay ve ?

Kurban bayramının ilk gününde bayram namazından sonra kurbanlar kesildi. Bugün ise bayramlaşma faslı söz konusu. İstanbul'da bir yerden bir yere gidecek vatandaşlar '?' sorusunun cevabını araştırıyor. Bayramda metro, metrobüs, otobüsler, tramvay ve olacak? Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada bayram boyunca Boğaziçi, FSM gibi köprülerin ve otoyolların ücretsiz olacağı ifade edilmişti. Yap işlet devret modelindeki Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ise ücretsiz olmayacak.

Giriş Tarihi: 1.8.2020 10:21 ABONE OL
Bugün ulaşım ücretsiz mi? Bayramda metro, metrobüs, otobüsler, tramvay ve marmaray bedava mı?

Metro, metrobüs, otobüs, tramvay ve marmaray gibi toplu taşıma araçlarının bayram boyunca ücretsiz olacağı daha önce açıklanmıştı. Aynı şekilde şehir hatları vapurları da bayram boyunca bedava olacak. İstanbul'un en sakin olduğu dönem olan bayramda şehir içi seyahatler yapmak isteyen vatandaşlar marmaray, metro ve metrobüslerin ücretsiz olup olmadığını araştırıyor.

Belediye tarafından yapılan bilgilendirme açıklamasında İETT otobüslerinin, tramvay seferlerinin, metro seferlerinin ve şehir hatları vapurlarının bayramın birinci günü olan 31 Temmuz Cuma 00:01'den bayramın son günü olan 3 Ağustos Pazartesi 23:59'a kadar ücretsiz olacağı açıklandı.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle 30 Temmuz Perşembe günü saat 00.00'dan (çarşamba gününü perşembe gününe bağlayan gece) başlayarak 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'a kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

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Bugün ulaşım ücretsiz mi? Bayramda metro, metrobüs, otobüsler, tramvay ve marmaray bedava mı?
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