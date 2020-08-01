Bugün ulaşım ücretsiz mi? Bayramda metro, metrobüs, otobüsler, tramvay ve marmaray bedava mı?

Metro, metrobüs, otobüs, tramvay ve marmaray gibi toplu taşıma araçlarının bayram boyunca ücretsiz olacağı daha önce açıklanmıştı. Aynı şekilde şehir hatları vapurları da bayram boyunca bedava olacak. İstanbul'un en sakin olduğu dönem olan bayramda şehir içi seyahatler yapmak isteyen vatandaşlar marmaray, metro ve metrobüslerin ücretsiz olup olmadığını araştırıyor.

Belediye tarafından yapılan bilgilendirme açıklamasında İETT otobüslerinin, tramvay seferlerinin, metro seferlerinin ve şehir hatları vapurlarının bayramın birinci günü olan 31 Temmuz Cuma 00:01'den bayramın son günü olan 3 Ağustos Pazartesi 23:59'a kadar ücretsiz olacağı açıklandı.