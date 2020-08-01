İkranur Tirsi olayından son dakika: Minik İkranur Tirsi hakkında cinayet iddiası gündeme geldi! Son gelişmeler...

Bir süredir gündemde yer alan İkranur Tirsi'nin ölümünün ardından İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla görevlendirilen özel ekip çalışmalarına devam ediyor. Derede cesedi bulunan minik kızın soruşturma boyunca dereye düşerek öldüğü ya da öldürüldükten sonra dereye atılmış olabileceği ihtimalleri göz önünde bulundurulurken 20 şüpheliden alınan DNA örnekleri inceleniyor. DNA örneklerinin alınması cinayet iddialarını güçlendirirken katil ya da katiller varsa kimlerin olabileceği araştırılmaya devam ediyor. İşte son dakika gelişmeleri...

MÜGE ANLI'DAKİ İKRANUR TİRSİ'NİN ÖLÜMÜNDE SON GELİŞMELER!

20 şüpheliden alınan DNA örneklerinin ardından, minik İkranur Tirsi'nin cinayete kurban gittiği endişesi üzerinde durulmaya başlandı. Katil ya da katillerin minik İkranur'un bedeninde biyolojik deliller bıraktığı ihtimalini güçlendiren gelişme olarak yorumlanması bu durum üzerinde durulmasına etken olmakla birlikte küçük kızın ölümüne dair henüz kesin rapor çıkmadı.

İşte son dakika gelişmeleri..