İkranur Tirsi olayından son dakika: Minik İkranur Tirsi hakkında cinayet iddiası gündeme geldi! Son gelişmeler...

Bir süredir gündemde yer alan İkranur Tirsi'nin ölümünün ardından İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla görevlendirilen özel ekip çalışmalarına devam ediyor. Derede cesedi bulunan minik kızın soruşturma boyunca dereye düşerek öldüğü ya da öldürüldükten sonra dereye atılmış olabileceği ihtimalleri göz önünde bulundurulurken 20 şüpheliden alınan DNA örnekleri inceleniyor. DNA örneklerinin alınması cinayet iddialarını güçlendirirken katil ya da katiller varsa kimlerin olabileceği araştırılmaya devam ediyor. İşte son dakika gelişmeleri...
20 şüpheliden alınan DNA örneklerinin ardından, minik İkranur Tirsi'nin cinayete kurban gittiği endişesi üzerinde durulmaya başlandı. Katil ya da katillerin minik İkranur'un bedeninde biyolojik deliller bıraktığı ihtimalini güçlendiren gelişme olarak yorumlanması bu durum üzerinde durulmasına etken olmakla birlikte küçük kızın ölümüne dair henüz kesin rapor çıkmadı.
İşte son dakika gelişmeleri..
Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, 27 Haziran akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılan İkranur Tirsi'nin (7) ölümüyle ilgili, cinayet şüphesi üzerine özel ekip tarafından çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. Köyde, aralarında aile bireylerinin de yer aldığı 20 kişinin DNA örneği alındı.
İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede 27 Haziran'da 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan, Nazlı - Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, saat 18.00 sıralarında büyükbaş hayvanların yanına gitti. Küçük kız, geri dönmeyince 2 çocuk durumu ailesine haber verdi. Çevrede arama yapan ailesi, kızlarını bulamayınca jandarma ekiplerine bildirdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. 370 hektar alanda yaklaşık 150 kişilik uzman ekibin iz takip ve kadavra köpekleri, drone ve termal kameralar ile aradığı İkranur'un, evinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy deresinde cansız bedeni bulundu.
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ADLİ TIP RAPORU HAZIRLANIYOR
İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan çok yönlü soruşturma ise sürdürülüyor. İlk tespitlere göre travmatik bulguya rastlanılmayan İkranur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu ortaya çıkacak. Bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur'un iç organlarından alınan parçalara, çoklu organ incelemesine yapılacak. Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından parçalar, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
20 KİŞİDEN DNA ÖRNEĞİ ALINDI
İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla İkranur Tirsi'nin ölümünü araştırmak üzere görevlendirilen özel ekip ise çalışmalarına devam ediyor. Soruşturmada kızın dereye düşerek öldüğü ya da öldürüldükten sonra dereye atılmış olabileceği ihtimalleri titizlikle araştırılıyor. Bu kapsamda köyde aralarında aile bireylerinin de yer aldığı 20 kişinin DNA örneği alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen DNA örnekleri inceleniyor. Özel ekibin olay bölgesindeki araştırmaları da sürüyor.