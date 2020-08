İşte rahim nakliyle doğan ilk bebek

Prof. Dr. Ömer Özkan ve eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından rahim nakli yapıldıktan 9 yıl sonra anne olan Derya Sert (31), ilk kez bebeğini kucağına aldı. Yaklaşık iki ay önce doğum haberini ilk duyuran SABAH, anne Sert'in bebeğini ilk kucağına aldığı ana da tanıklık etti. Bebeğini emzirmeye başlayan anne Sert, "Çifte bayram yaşıyoruz. Tarif edilemez bir duygu" dedi.4 Haziran'da 28 haftalıkken 760 gram olarak doğan ve Prof. Ömer Özkan'ın adı verilen bebek, 1 kilo 580 grama ulaştı. Prof. Ömer Özkan, bugüne kadar anne sütü ile beslenen bebeğin rahim nakli ile dünyaya gelen ilk bebek olduğunu belirterek, "Anne ilk kez bebeğini kucağına aldı. Bu bizim için de inanılmaz bir duygu, gurur ve mutluluk. Her şey yolunda gidiyor. Hiç makineye bağlanmadı. Hep anne sütü ile beslendi. Bir ay gibi bir sürede taburcu olur" dedi.Prof. Dr. Özlenen Özkan ise bebeğin sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ettiğini söyledi. Annenin ilk kez bebeğini bu bayram kucağına alarak emzirdiğini belirten Özlenen Özkan, "Bebeği hiç makinaya bağlamadık. Doğal seyrinde büyüyor. Her şey yolunda gidiyor. Dünya bizi izlemeye devam etsin" diye konuştu.Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu da 4 Haziran'da dünya tıp tarihine geçen rahim nakli ile dünyaya gelen Ömer Özkan Sert bebeğin son derece sağlıklı olarak büyümeye devam ettiğini söyledi. Bu doğum ile birlikte tıpta bilinmeyen birçok şeyin aydınlandığını ifade eden Mendilcioğlu, "Bebeğin yüz mimikleri, bakışları ve aktiviteleri iyi. Her geçen gün biraz daha hareketleniyor" dedi.Derya ve Mustafa Sert çifti "Bu bize gerçekten çifte bayram oldu. Hayalimiz gerçekleşti. Bebeğimizle Anamur'a, memleketimize döneceğimiz gün için hazırlık yapıyoruz. Evlat sahibi olma serüvenimiz 2011'de ilk hamilelikte düşük olmasının ardından uzun ince uzun bir yola dönüştü. Ümidimiz hiç bitmedi. Çünkü Ömer ve Özlenen Özkan hocamıza hep güvendik" dedi.