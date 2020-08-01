Jandarma Uzman erbaş alımı şartları? MSB tarafından 2020 Jandarma Uzman erbaş alımı olacak mı, şartları neler?

Uzman Erbaş alımı için şartlar belli oldu! Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görev yapmak isteyen binlerce vatandaş Jandarma uzman erbaş alımı ile ilgili gelişmeler için gözünü resmi sitedeki duyurulara çevirdi. MSB 2020 yılında da personel alımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde personel alımları büyük talep görmüştü. Peki, 2020 Jandarma Uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? İşte 2020 MSB Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı ile ilgili tüm gelişmeler…
Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda uzman erbaş olarak görev almak isteyen vatandaşlar, söz konusu kurumun yapacağı duyuruyu bekliyor. Henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmese de beklentiler son günlerde arttı…
Geçtiğimiz yıllarda yapılan uzman erbaş alımlarında başvuru şartları şöyle olmuştu;
T.C. vatandaşı ve erkek olmak,
Adaylar eğitim seviyelerine göre belirtilen statüye başvuru yapabilecektir.
Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak
Uzman onbaşı adayları için en az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak)
Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (22 Şubat 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,
Müracat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla (01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla) yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1991 tarihi ve sonrasında doğanlar),
Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde "Uzman Erbaş Olur" kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak,
Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak
Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olmak,
MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN?
2020 yılı Jandarma Uzman Erbaş alımlarının ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.