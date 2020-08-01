Karısıyla kaçtığı iddia edilen amcaoğlunu önce silahla vurdu sonra bıçakladı

Olay yeri yakınında bulunan vatandaşların ihbarları üzerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Özcan G. ve olayın şokuyla sinir krizi geçiren Berivan G.'yi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Özcan G., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Berivan G.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.