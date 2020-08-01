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’nın 2. 3. ve 4. günü kurban kesilir mi? Kurban ne zamana, bayramın kaçıncı gününe kadar kesilir?

Müslüman âlemi bir önemli güne daha kavuşmanın heyecanını yaşanıyor. Zilhicce ayının onuncu günü idrak edilen , bu sene 31 Temmuza denk geldi. Sabah saatlerinden itibaren camilerini yolunu tutan vatandaşlar eda edilen bayram namazının ardından kurban ibadetini kesmek üzere yola koyuldu. Kurban Bayramı’nın 1. Günü kurban kesemeyen birçok kişi Kurban Bayramı’nın 2.3. ve 4. Günü kurban kesilir mi sorusuna cevap araştırıyor. Peki, Kurban ne zamana kadar kesilir?

Giriş Tarihi: 1.8.2020 10:08 Son Güncelleme: 1.8.2020 10:08 ABONE OL
Kurban Bayramı’nın 2.3. ve 4. günü kurban kesilir mi? Kurban ne zamana kadar kesilir?

, İslam âlemi için çok mühim bir yere sahiptir. Zilhicce ayının onuncu gününden on dördüncü gününe kadar devam eder. Kurban Bayramı'nın gelmesi ile birlikte bu ibadetini yerine getirecek olanlar kurban ne zamana kadar kesilir sorusuna da cevap araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı'nın 2.3. ve 4. Günü kurban kesilir mi?

Kurban Bayramı’nın 2.3. ve 4. günü kurban kesilir mi? Kurban ne zamana kadar kesilir?

KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLİR?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir.

Kurban Bayramı’nın 2.3. ve 4. günü kurban kesilir mi? Kurban ne zamana kadar kesilir?

Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

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Kurban Bayramı’nın 2. 3. ve 4. günü kurban kesilir mi? Kurban ne zamana, bayramın kaçıncı gününe kadar kesilir?
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