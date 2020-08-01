Kurban Bayramı’nın 2. 3. ve 4. günü kurban kesilir mi? Kurban ne zamana, bayramın kaçıncı gününe kadar kesilir?

Kurban Bayramı, İslam âlemi için çok mühim bir yere sahiptir. Zilhicce ayının onuncu gününden on dördüncü gününe kadar devam eder. Kurban Bayramı'nın gelmesi ile birlikte bu ibadetini yerine getirecek olanlar kurban ne zamana kadar kesilir sorusuna da cevap araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı'nın 2.3. ve 4. Günü kurban kesilir mi?