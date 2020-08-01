Kurban Bayramı'nın idrak edildiği ikinci günde kurban eti nasıl saklanır sorusunun yanıtını arayan vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren araştırmalarına başladılar. Özellikle etin dinlendirilmesi ve saklama işlemine dikkat edilmesi gerektiğinin altı uzmanlar tarafından çiziliyor. Doğru ve sağlıklı bir muhafaza işlemi olmadığı takdirde et içerisinde bakteri üretiminin olabileceği söylenmekte. Peki, kurban eti nasıl saklanır? Kurban eti nasıl saklanmalı, kaç saat dinlendirilmeli?

KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR?

Kurban Bayramı öncesinde, kurban etinin nasıl saklanacağı ve tüketileceği konusunda bilgi veren Prof. Dr. Kamil Bostan, "Henüz kesilmiş taze kurban eti uzun süre poşette tutulursa bozulma ve ağırlaşma süreci hızlanır. Bu nedenle et en kısa sürede poşetten çıkarılıp temiz ve serin bir yerde yayılarak soğuması sağlanmalı" dedi. Prof. Dr. Bostan, kurban etinin dinlenmesi ve saklanması hakkında şu bilgileri aktardı;