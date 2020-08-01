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’nın akciğerindeki yangına acil müdahale

’nın gözbebeği Fethiye'nin ’nde çıktı. Yangına 2 helikopter havadan, 3 ilk müdahale aracı, 6 arazöz ve 2 su tankeri de karadan müdahale etti. O anlar kameralara yansıdı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 1.8.2020 13:37 ABONE OL
Muğla’nın akciğerindeki yangına acil müdahale

Muğla'nın gözbebeği Fethiye'nin Faralya Mahallesi'nde yangın çıktı. Yangına 2 helikopter havadan, 3 ilk müdahale aracı, 6 arazöz ve 2 su tankeri de karadan müdahale etti. O anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye'de Kelebekler vadisine yakın bir noktada saat 11.40 sıralarında çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yangının itfaiye ekiplerinin erken ve etkin müdahalesiyle büyümeden durdurulması büyük sevinçle karşılandı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.


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Muğla’nın akciğerindeki yangına acil müdahale
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