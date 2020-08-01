Nero cinayetini affetmediler…

2 EL ATEŞ ETTİ

Bahçe içerisine girmeye çalışan Erkin çifti Beyhan Özdemir ile tartışmaya devam etti. Tansiyonun yükselmesi üzerine bahçe kapısını zorlayan Sadiye Erkin karşısına çıkan Nero'yu darp etti. Bunun üzerine Nero, Sadiye Erkin'in dizini ısırdı. Bu sırada Alp Erkin belinden çıkarttığı silah ile iki el Nero'ya ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Nero yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede incelemede bulundu. Köpeğin sahibi Deniz Özula, "Herkesin tanıdığı bütün mahallenin sevdiği bir köpekti. Silahı belinde hazır olan Alp Erkin son derece hızlı ve soğuk kanlı bir şekilde 2 el ateş etmiştir. Bu olay tasarlanarak yapmıştır" dedi.