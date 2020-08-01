Önce kızına sonra canına kıydı

Kurban Bayramı tatili için geldiği İzmir'de cinnet getiren yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti. Isparta'da görev yapan 36 yaşındaki yüzbaşı Ersel Tamer, bir yıl önce eşinden boşandı. Bu nedenle bunalıma giren Tamer, Kurban Bayramı tatili için, 4 yaşındaki kızı ile birlikte, memleketi İzmir'in Aliağa ilçesine geldi.Önceki gece Siteler mahallesinde bulunan Petrokent Sitesi'ndeki evinde cinnet getiren yüzbaşı, eşini arayıp, "Bundan sonra ne beni ne de kızını göremeyeceksin" diyerek telefonu kapattı. Ardından kızı N.'yi beylik tabancasıyla vurarak öldüren yüzbaşı, aynı silahla da intihar etti. Tamer'in bir çılgınlık yapmasından korkan eski eşi Selma D., "155 Polis İmdat" hattını arayarak durumu anlattı, adresi verip yardım istedi. Kısa sürede eve gelen polisler ve sağlık ekipleri, kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca, kırarak eve giren ekipler, yüzbaşı Ersel Tamer ve kızını, aynı odada kanlar içinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, baba ve kızının hayatlarını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Aliağa Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılan cesetler, daha sonra otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.