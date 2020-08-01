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: 'de 4.2 şiddetinde oldu! ve Kandilli Rasathanesi listesi!

Edinilen bilgisine göre; saat 06:43'te 'de 4.2 şiddetinde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre; depremin 35,30 kilometre derinlikte oluştuğu açıklandı. Çevre illerden hissedilen depremin can ve mal kaybına yol açmadığı bilinmekle birlikte haberimizin içerisinden listesine ulaşabilirsiniz. İşte son dakika deprem haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 1.8.2020 08:22 ABONE OL
SON DAKİKA: Akdeniz'de 4.2 şiddetinde deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Sabah saatlerinde meydana gelen 'de yaşanan kısa süreli panik anların yaşanmasına neden oldu. Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 35,30 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Kandill Rasathanesi ve verilerine göre; listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İşte son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA: Akdeniz'de 4.2 şiddetinde deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

AKDENİZ'DE DEPREM!

'de 4,2 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.43'te Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 35,30 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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SON DAKİKA: Akdeniz'de 4.2 şiddetinde deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

DEPREM NEDİR, NEDEN OLUR?

Yerkabuğundaki hareketler zayıflık noktalarında stresin oluşmasına ve plakaların deforme olmasına neden olur. Depolanan enerji, eski bir saatin kurulması sonucu biriken enerji ile aynı şekilde birikir. Stres nihayet kayanın gücünü aştığında, yer kabuğu bir fay hattı boyunca, genellikle fay hattı içindeki mevcut zayıflık bölgesinde kırılır. Depolanmış enerjinin aniden salınmasına denir.

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SON DAKİKA: Akdeniz'de 4.2 şiddetinde deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
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