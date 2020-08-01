SON DAKİKA: Akdeniz'de 4.2 şiddetinde deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

DEPREM NEDİR, NEDEN OLUR?

Yerkabuğundaki hareketler zayıflık noktalarında stresin oluşmasına ve plakaların deforme olmasına neden olur. Depolanan enerji, eski bir saatin kurulması sonucu biriken enerji ile aynı şekilde birikir. Stres nihayet kayanın gücünü aştığında, yer kabuğu bir fay hattı boyunca, genellikle fay hattı içindeki mevcut zayıflık bölgesinde kırılır. Depolanmış enerjinin aniden salınmasına deprem denir.