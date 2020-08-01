SON DAKİKA: Akdeniz'de 4.2 şiddetinde deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Sabah saatlerinde meydana gelen Akdeniz'de yaşanan deprem kısa süreli panik anların yaşanmasına neden oldu. Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 35,30 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Kandill Rasathanesi ve AFAD verilerine göre; son depremler listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
İşte son dakika gelişmeleri...
AKDENİZ'DE DEPREM!
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.43'te Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 35,30 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
DEPREM NEDİR, NEDEN OLUR?
Yerkabuğundaki hareketler zayıflık noktalarında stresin oluşmasına ve plakaların deforme olmasına neden olur. Depolanan enerji, eski bir saatin kurulması sonucu biriken enerji ile aynı şekilde birikir. Stres nihayet kayanın gücünü aştığında, yer kabuğu bir fay hattı boyunca, genellikle fay hattı içindeki mevcut zayıflık bölgesinde kırılır. Depolanmış enerjinin aniden salınmasına deprem denir.