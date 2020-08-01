Son dakika: Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan açıklama! Bu fay 7.4 büyüklüğüne varabilecek deprem üretebilecek kapasitede

Twitter hesabından açıklama yaparak şunları kaydetti:

"Arkadaşlar, bu sabah Malatya, Yeşilpınar/Hekimhan'da olan 3,8'lik küçük deprem Malatya Fayı üzerinde oldu, DAF ile ilgili değil. Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor. Sevgiler."