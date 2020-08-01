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: Prof. Dr. ’den korkutan açıklama! Bu fay 7.4 büyüklüğüne varabilecek üretebilecek kapasitede

Bilim Akademisi Üyesi Prof. , 'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ülkemizde ve dünya üzerinde küçük çaplı da olsa peş peşe depremler yaşanmaya devam ederken olası depremler ile ilgili uzmanlar her fırsatta uyarılarda bulunuyor. Prof. Naci Görür'ün son yaptığı açıklamada " üzerinde oldu, ile ilgili değil. Bu fay da uzun zamandır biriktiriyor" dedi.

Giriş Tarihi: 1.8.2020 10:01 Son Güncelleme: 1.8.2020 10:08 ABONE OL
Son dakika: Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan açıklama! Bu fay 7.4 büyüklüğüne varabilecek deprem üretebilecek kapasitede

, 'nın Hekimhan ilçesinde saat 08:33'te 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin 6.99 kilometre derinliğinde olduğu aktarılırken yer bilimci Prof. Dr. önemli bir uyarıda bulundu.

Son dakika: Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan açıklama! Bu fay 7.4 büyüklüğüne varabilecek deprem üretebilecek kapasitede

Twitter hesabından açıklama yaparak şunları kaydetti:

"Arkadaşlar, bu sabah , Yeşilpınar/Hekimhan'da olan 3,8'lik küçük üzerinde oldu, ile ilgili değil. Bu fay da uzun zamandır biriktiriyor. Sevgiler."

Son dakika: Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan açıklama! Bu fay 7.4 büyüklüğüne varabilecek deprem üretebilecek kapasitede

Prof. Dr. Görür, yaptığı ikinci paylaşımda şunları belirtti:

-Arkadaşlar, bazı izleyicilerim Fayı hakkında bilgi istiyorlar. Bu fay son zamanlarda Munzur Üniversitesi öğretim üyesi Taylan Sancar vd tarafından ayrıntılı olarak çalışılmaktadır.

-2018 J Seismol. Yayınlarına göre 7.4 büyüklüğüne varabilecek üretebilecek kapasitededir.

-Bu hesaplamayı yazarlar bu fayın son 10 bin sene içerisinde üretmiş olduğu 4 deprem verisine dayanarak yapmışlardır.

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Son dakika: Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan açıklama! Bu fay 7.4 büyüklüğüne varabilecek deprem üretebilecek kapasitede
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