Terasta uyurken üzerlerine baca düştü

Adıyaman'da yaşayan Ferhat (30) ve Semra Uğurlu (32) çifti, önceki gece aşırı sıcak nedeniyle evlerinin teras yatına yer yatağı serdi. İki yaşındaki çocuklarını da yanlarına alan çift uykuya daldı. Ancak, sabaha karşı evin baca duvarı çıkan rüzgârın etkisiyle devrilerek üzerlerine düştü. Gürültüyü duyup yukarı çıkan diğer aile bireyleri, çifti kanlar içerisinde buldu. Kafalarına aldıkları darbelerle ağır yaralanan ve ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uğurlu çifti, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çiftin, hafif yaralanan 2 yaşındaki çocuklarının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.