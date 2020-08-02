Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izni ne kadar sürüyor?

Türkiye'de birçok mahkumu yakından ilgilendiren açık cezaevi izinleri ile ilgili detaylar, son günlerin en çok takip edilen konuları arasında yer alıyor. Bu yıl geçen iki ay sürenin ardından bu ay sonunda, yani 30 Temmuz'da sona ermesi beklenen süre için yeni bir gelişme yaşandı. KOVİD-19 tedbirleri kapsamında izne çıkarılan mahkumlar sürenin yaklaşmasıyla birlikte konuyla ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Cezaevi izinlerine ilişkin en son kararı Adalet Bakanlığı duyurmuş oldu. Peki Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman sona eriyor, vreilen süre tekrar uzatıldı mı?

2020 TEMMUZ AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Türkiye'de mahkum ve mahkum yakınını ilgilendiren açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmadığına ilişkin güncel bilgiler yakından takip ediliyor. Konuya yönelik güncel bilgi geldi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusu yanıt buldu.

İşte detaylar…