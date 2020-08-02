ALES sınavı ne zaman, ALES sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

ALES için heyecanlı geri sayım başladı. Akademik alanda çalışma yapmak isteyen binlerce aday, ALES'te ter dökecek. Bu nedenle de, ALES sınavı ne zaman yapılacak sorusu birçok kişi tarafından araştırılıyor ve sınava ilk kez girecek olanlar ALES sonav giriş belgesi nasıl alınır sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu başlık altında, ALES hakkında detaylar ve ALES sınav giriş belgesi için takip etmeniz gereken adımlar yer almaktadır.

ALES 2020 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin güncel sınav takvimine göre, ALES 16 Ağustos 2020 tarihinde organize edilecek. Sınavın sonuçları 7 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecek. Bu sınavın başvuruları 1-12 Ekim tarihleri arasında olacak.