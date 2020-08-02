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Bakırköy'de denizde ceset bulundu

'nde bulunan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde denizde hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

DHA
Giriş Tarihi: 2.8.2020 09:27 Son Güncelleme: 2.8.2020 09:51 ABONE OL
Bakırköy'de denizde ceset bulundu

Bakırköy Sahili'nde bulunan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde denizde hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine gelen sahil güvenlik ve sağlık ekipleri denizdeki cesedi kıyaya çıkardı. Yapılan incelemelerde cesedin N.D. isimli 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. N.D.'nin cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Bakırköy'de denizde ceset bulundu
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