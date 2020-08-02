Bayramın son günü marketler açık mı? 3 Ağustos Pazartesi BİM, A101, ŞOK, FİLE, Migros marketler açık mı kapalı mı?

Kurban Bayramı'nın son gününü idrak ettiğimiz bugün kurban kesme ibadetini yerine getirmeye devam edecek olan vatandaşlar aynı zamanda evlerinin eksiklerini de karşılamak istiyor. Bu bağlamda; bugün marketler açık mı, kaça kadar açık gibi çeşitli soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Peki; 3 Ağustos Pazartesi BİM, A101, ŞOK, FİLE, Migros marketler açık mı kapalı mı?
Haberimizin içerisinden bugün (bayramın son günü) marketler açık mı, kaça kadar açık gibi soruların yanıtlarına ulaşabilirsiniz. İşte market çalışma saatleri!
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
2020 Kurban Bayramı tatili arife günüyle birlikte toplamda 4,5 gün olacak. Tatil olacak günler ise şöyle: