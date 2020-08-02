Bu haftanın BİM aktüel ürünler listesi yayında! BİM 4-7 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğunda süper indirimler sizleri bekliyor

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Bu haftanın aktüel ürünler listesi yayında! BİM 4-7 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğunda süper indirimler sizleri bekliyor

Yeni haftaya ilişkin aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Salı ve Cuma günü raflarda yerini alacak olan ürünler indirimli olarak satışa çıkacak. Banyo setleri, duş jeli, yüz kesesinden yiyecek içecek ürünlerine teknolojiye varana kadar pek çok alanda geniş yelpazeye sahip ürünler merakla bekleniyor. Peki; yeni haftanın kataloğunda neler var? BİM 4-7 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

Giriş Tarihi: 2.8.2020 09:30 Son Güncelleme: 2.8.2020 09:31 ABONE OL
BİM 4 - 7 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni haftanın BİM aktüel kataloğunda neler var?

Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayınlandı. Yiyecek ve içecek ürünlerinden elekrik elektronik aletlerine, vücut ve banyo setlerinden mutfak araç gereçlerine kadar pek çok ürün raflarda yerini alacak. Vatandaşlar bu bağlamda; ürünler kataloğunda neler var sorusuna yanıt arıyor. Haberimizin içerisinden BİM 4 - 7 Ağustos aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 4-7 AĞUSTOS 2020

Yeni haftanın kataloğu yayınlandı. Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan indirimli ürünler için haberimizin içerisinden BİM 4 - 7 Ağustos aktüel kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.

BİM 4 - 7 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni haftanın BİM aktüel kataloğunda neler var?

Salı günü satışta olacak ürünlerin yer aldığı kataloğun ilk sayfasında kişisel bakım ürünleri ağırlıkta yer alıyor.

BİM 4 - 7 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni haftanın BİM aktüel kataloğunda neler var?

Duş jeli, sıvı saç kremi, saç bakım şampuanı, peeling, banyo kesesi, yüz masaj aleti, yüz kesesi, vücut parfümü, katı sabun, makyaj aksesuarı, asetonsuz oje çıkarıcı, tarak ve maskaranın da bulunduğu listede ayrıca çeşitli kolye ve vücut süsü de yer alıyor.

BİM 4 - 7 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni haftanın BİM aktüel kataloğunda neler var?

Aktüel kataloğun ikinci sayfasında ise çeşitli içecekler yer alıyor. Çilek, frambuaz, mandalina, ahududu, karışık meyve ve frambuaz limon gibi gazozlar satışta olacak.

BİM 4 - 7 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni haftanın BİM aktüel kataloğunda neler var?

Yine soğuk çay, filtre kahve, kahve aromalı maden suyu, soğuk kahve, antep fıstığı, yer fıstığı, kavrulmuş fındık, Hindistan cevizi sütü, şeftali nektarı, laktozsuz probiyotik içecek ve pipet de satışta olacak.

BİM 4 - 7 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni haftanın BİM aktüel kataloğunda neler var?

Zafer
Çilek Aromalı Gazoz

• 6x200 ml

BİM 4 - 7 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni haftanın BİM aktüel kataloğunda neler var?

Bodrum
Mandalin Aromalı Gazoz

• 6x250 ml

BİM 4 - 7 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni haftanın BİM aktüel kataloğunda neler var?

Niğde
Frambuaz Aromalı Gazoz

• 6x250 ml

BİM 4 - 7 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni haftanın BİM aktüel kataloğunda neler var?

Can Karışık Meyve Aromalı Gazoz

• 6x250 ml

BİM 4 - 7 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni haftanın BİM aktüel kataloğunda neler var?

Simbat
Kavrulmuş Fındık

• 500 g

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Bu haftanın BİM aktüel ürünler listesi yayında! BİM 4-7 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğunda süper indirimler sizleri bekliyor
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