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Bozcaada’da korkutan

'nin Bozcaada ilçesinde makilik alanda çıktı. Ekipler alevlerin ormanlık alana sıçramaması için yangına müdahale ediyor.

İHA
Giriş Tarihi: 2.8.2020 23:07 ABONE OL
Bozcaada’da korkutan yangın

Yangın, Beylik Koyu mevkisinde, fıstık ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda akşam saat 20.00 sıralarında çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bozcaada Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri gönderildi. Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarda da vatandaşlardan su tankerleriyle söndürme çalışmasına destek verildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Geyikli İskelesi'nden adaya 2 arazöz gönderildi. Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ile Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, bayram programlarını yarıda keserek Bozcaada'daki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için yola çıktı. İki başkan, yangın araçları ve ekiplerle adaya geçiş yaptı. Ekiplerin yangını müdahalesi sürüyor.

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Bozcaada’da korkutan yangın
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