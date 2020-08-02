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Bugün kapalı mı? 3 Ağustos Bayramın son günü bankalar açık mı? yapılıyor mu?

Kurban Bayramı'nın son gününde çeşitli sorulara yanıt arayan vatandaşlar araştırmalarına başladılar. Haftanın ilk gününde ve bayramın son gününde sorusunun yanıtı da bunlardan bir tanesi oluyor. Oluşabilecek kafa karışıklığının önlenmesi adına araştırmalarını sürdürenler için kapalı mı? 3 Ağustos Bayramın son günü bankalar açık mı? yapılıyor mu?

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Bugün bankalar açık mı kapalı mı? 3 Ağustos Bayramın son günü bankalar açık mı? EFT ve Havale yapılıyor mu?

Kurban Bayramı'nın son günü bugün idrak edilecek. Henüz bayram tatili devam ederken vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren banka işlemlerini halletmek istiyorlar. Hem haftanın ilk günü hem de bayramın son günü olması dolayısıyla sorusunun yanıtı da bu bağlamda merak edilir hale geldi. Peki; 3 Ağustos Bayramın son günü bankalar açık mı? yapılıyor mu?

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI? EFT VE HAVALE YAPILIYOR MU? 3 AĞUSTOS 2020

Ülkemizde faaliyet gösteren bankaların tamamı 4 günlük Kurban Bayramı boyunca çalışmayacaktır. Bundan dolayı bankacılık işlemleri bayram sonuna kadar yapılamayacaktır.

Bugün bankalar açık mı kapalı mı? 3 Ağustos Bayramın son günü bankalar açık mı? EFT ve Havale yapılıyor mu?

BANKA VE BORSALAR AÇIK MI?

Bugün Kurban Bayramı'nın 4. günü ve tatil devam ediyor. Bu nedenle banka, PTT ve borsalar açılmayacak. Tüm resmi ve özel kurumlar 4 Ağustos Salı günü işlem yapacak. Bu nedenle EFT de yapılamayacak.

Bugün bankalar açık mı kapalı mı? 3 Ağustos Bayramın son günü bankalar açık mı? EFT ve Havale yapılıyor mu?

2020 KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

  1. 30 Temmuz Perşembe - Arefe günü
  2. 31 Temmuz Cuma - Bayramın 1. günü
  3. 1 Ağustos Cumartesi - Bayramın 2. günü
  4. 2 Ağustos Pazar - Bayramın 3. günü
  5. 3 Ağustos Pazartesi : Bayramın 3. günü

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Bugün bankalar açık mı kapalı mı? 3 Ağustos Bayramın son günü bankalar açık mı? EFT ve Havale yapılıyor mu?
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