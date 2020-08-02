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’da römorkun altına giren adam hayatını kaybetti

'da motosikleti ile traktör römorkunun altına giren talihsiz adam hayatını kaybetti.

İHA
Giriş Tarihi: 2.8.2020 16:30 ABONE OL
Bursa’da römorkun altına giren adam hayatını kaybetti
Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında motosikleti ile tarlasına gitmekten olan Mustafa Dorak (58), karşı yönden gelen yabancı uyruklu Shamsul R. idaresindeki 16 EJC 85 plakalı traktörün arkasına bağlı römorkun altında kaldı. Kazayı gören vatandaşlar jandarma ve 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Motosiklet sürücüsü Mustafa Dorak olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan traktör sürücüsü Shamsul R. (27) ise Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Bursa’da römorkun altına giren adam hayatını kaybetti
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