CHP’li belediyeyi göreve çağırdı! Kuşadası’ndaki görüntülere vekilden tepki

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kuşadası sahillerindeki görüntüler görenlerin tepkisine neden oldu.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluğun arttığı Kuşadası-Davutlar-Güzelçamlı arasındaki 15 kilometrelik sahil şeridindeki çöp manzarası dikkat çekiyor.





Tatilciler, tesis yetersizliği nedeniyle soyunma kabinleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sitelerden denize kontrolsüzce bırakılan fosseptikler ise pis kokuya neden oldu.





Tatilini Kuşadası'nda geçiren ve her sabah yürüyüş yaptığını belirten AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, gördüğü manzara karşısındaki düşüncelerini kendi sosyal medya adresinsen kendi çektiği resimlerle durumu paylaştı.





Vekil Yavuz, Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi.

SAHİLE FOSEPTİK AKIYOR

İki belediyenin de görevini yapmadığını belirten Metin Yavuz, yerli ve yabancı turistlerin tatil yaptığı sahillerdeki içler acısı görüntülerin üzüntü verici olduğunu belirterek "Bu görüntülerini görünce 'İlgili belediyeler çöp toplama işlemlerini acaba hangi sıklıkla gerçekleştiriyor?' sorusunu aklımıza getirdi. Dere yatağına kanal yapmışlar ama dere tabanına tam girmedikleri için kanal kuru ve altından sahile foseptik akıyor. Pislikler yüzeyde ve çok pis kokuyor. Ayrıca aldığımız bilgiye göre, Kuşadası arıtması düzgün çalışmıyor. Nazilli Sitesi önünden ve şehiriçi aktarma istasyonundan denize 500 metre uzağa hiçbir arıtmadan geçirilmeden deşarj ediliyormuş. Sahil boyunca, yetersiz sayıda olan tuvalet kabinleri nedeniyle, tatilciler kuyrukta dakikalarca sıranın kendilerine gelmelerini bekliyorlar" dedi