Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Dev yangın kontrol altına alındı

Dev kontrol altına alındı

Aydın'ın Çine İlçesi'nde ’nda öğle sıralarında başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle Yatağan’a ilerlemeye başlamıştı. Dev yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 2.8.2020 14:14 Son Güncelleme: 2.8.2020 14:15 ABONE OL
Dev yangın kontrol altına alındı

Aydın Çine'nin Akçaova Mahallesi, Gökbel Dağı'nda öğle sıralarında başlayan orman yangınının Yatağan'a ilerlediği bildirilmişti. Son dakika bilgisine göre yangın kontrol altına alındı.

Yangına havadan 2 uçak, 7 helikopter, karadan ise 42 arazöz 10 tanker (su ikmal aracı) 2 dozer ve 230 personel ile müdahale edildi.

Rüzgarın etkisiyle yangın yayılmaya devam ederken Orman İşletme Müdürlüğü başta olmak üzere tüm bölgelerden yangını söndürmesi için personel takviyesi yapıldı. Orman yangınını söndürmek için hummalı çalışma devam ederken alevler Yatağan'a doğru ilerlemeye devam ediyordu.

Yapılan yoğun çalışmalar sonucu dev yangın kontrol altına alındı.

Haberler peş peşe geldi! 7 ilde yangın çıktı! Aydın'da ormanlık ve makilik alanda yangın Bakan Pakdemirli: 14 orman yangınından 10'u kontrol altında, 1'i söndürüldü

ARKADAŞINA GÖNDER
Dev yangın kontrol altına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA