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'ta etkili olan dolu nedeniyle kent beyaza büründü

'ta etkili olan dolu nedeniyle kent beyaza büründü.

AA
Giriş Tarihi: 2.8.2020 19:08 Son Güncelleme: 2.8.2020 19:12 ABONE OL
Kars'ta etkili olan dolu nedeniyle kent beyaza büründü

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerini dolu yağışına bıraktı. Aniden etkili olan dolu nedeniyle bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Kars-Iğdır kara yolunun Hanlar geçidi mevkisinde şiddetli dolu nedeniyle yol ve yüksek kesimler beyaza büründü.


Bazı sürücüler görüş mesafesinin düştüğü yolda araçlarını yol kenarına çekip dolunun dinmesini bekledi.

Sarıkamış ilçesinde aniden bastıran sağanağın ardından yağan dolu su baskınlarına neden oldu. Düzmeşe mevkisinde yağan dolu etrafı beyaza bürüdü.

Mescitli köyünde ise yağmur suları köyün içinden geçen dereyi taşırdı.

Yağış nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerleyebildi.

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Kars'ta etkili olan dolu nedeniyle kent beyaza büründü
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