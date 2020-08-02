Kimyasal temizleyici görevliyi yaktı!

Boğaziçi Üniversitesi'nde temizlik görevlisi genç kadın, açık havuzu temizlemek isterken yaralandı.

44 yaşındaki Aynur B., Boğaziçi Üniversitesi Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak temizlik görevlisi olarak çalışıyordu. Genç kadın, üniversitenin bahçesinde bulunan açık havuzun temizliği için görevlendirildi. Temizlik yapması için kendisine verilen sıvı deterjanla temizliğe başladığında deterjanın etkisiyle giymiş olduğu lateks eldivenler, kimyasal madde tarafından eridi ve genç kadının cildinde yanma meydana geldi. O anki refleksle elini sallayan genç kadının elindeki temizlik maddesi vücuduna sıçradı. Genç kadının vücudunu çeşitli yerlinde yanma meydana geldi.

BİLİRKİŞİ: SORUMLU KUSURLU

Tedavi olan genç kadının basit şekilde yaralandığına dair rapor verildi. Rapor sonrası savcılığa başvuran Aynur B.'nin ihbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada dosya bilirkişiye gönderildi. Bilirkişi Üniversitesi Spor daire Başkanlığı temizlik işçilerinden sorumlu Tuncay C.'nin olayda kusurlu olduğuna dair rapor verdim. Raporda Tuncay C.'nin gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek önlem almayarak genç kadının yaralanmasına sebebiyet verdiği anlatıldı.

1 YIL İSTENİYOR

Bilirkişi raporu ardından savcılık Tuncay C. hakkında taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan dava açtı. Bir yıla kadar hapsi istenen görevli Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.