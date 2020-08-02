Marketler bugün açık mı? Kurban Bayramı 3. Gün marketler çalışıyor mu? BİM, A101, ŞOK, Migros, File marketler kaçta açılıyor?

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Marketler bugün açık mı? 3. Gün marketler çalışıyor mu? BİM, A101, ŞOK, Migros, File marketler kaçta açılıyor?

81 ilde yaşayan vatandaşlar için merak konusu oldu. Özellikle, Migros, A101, BİM, Carrefour, File gibi market zincirlerine ait şubelere gitmek isteyen vatandaşlar, “Marketler bugün açık mı?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, resmi saatlerine göre, Bayramın 3. Günü yani bugün marketler açık mı, çalışıyor mu? Bu başlık altında, çalışma saatlerini detaylı olarak paylaşan kurumlara ait market çalışma saatleri yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 2.8.2020 07:13 Son Güncelleme: 2.8.2020 07:13 ABONE OL
Marketler bugün açık mı? Kurban Bayramı 3. Gün marketler çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri

Marketler bugün çalışıyor mu sorusu, her şehirde yaşayan vatandaş için bayramın 3. Gününde de merak konusu oldu. Peki, markalar tarafından kamuoyu ile paylaşılan bilgilere göre marketler bugün açık mı? İşte, Migros, A101, BİM, Carrefour, File gibi büyük market zincirleri başta olmak üzere "Marketler bugün açık mı, çalışıyor mu" sorusunun yanıtı ve çalışma saatleri…

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI? BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

BİM marketleri bugün ve yarın yani bayramın 1. ve 2. Günü kapalı olacak. Diğer marketlerin ise bayram boyunca açık olması bekleniyor. Vatandaşlar bayram tatilinin ne zaman biteceği konusunda da araştırma yapıyor. tatili 3 Ağustos Pazartesi, sona erecek.

Marketler bugün açık mı? Kurban Bayramı 3. Gün marketler çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri
  • A101 mağazaları sabah saat 09:00'da açılıyor! Akşam saat 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor.
  • ŞOK mağazaları sabah 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet veriyor.
  • Migros mağazaları da diğer marketlerde olduğu gibi 09:00 21:00 arasında hizmet vermeye devam ediyor.
  • FİLE marketler ise kapalı olacak.
Marketler bugün açık mı? Kurban Bayramı 3. Gün marketler çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2020 Kurban Bayramı tatili arife günüyle birlikte toplamda 4,5 gün olacak. Tatil olacak günler ise şöyle:

  1. 30 Temmuz 2020 Perşembe Arife Günü: Öğleden sonra yarım gün
  2. 31 Temmuz 2020 Cuma Kurban Bayramı ilk günü: tam gün
  3. 1 Ağustos 2020 Cumartesi Kurban Bayramı ikinci günü: tam gün
  4. 2 Ağustos 2020 Pazar Kurban Bayramı üçüncü günü: tam gün
  5. 3 Ağustos 2020 Pazartesi Kurban Bayramı dördüncü günü: tam gün
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Marketler bugün açık mı? Kurban Bayramı 3. Gün marketler çalışıyor mu? BİM, A101, ŞOK, Migros, File marketler kaçta açılıyor?
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