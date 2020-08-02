Marketler bugün açık mı? Kurban Bayramı 3. Gün marketler çalışıyor mu? BİM, A101, ŞOK, Migros, File marketler kaçta açılıyor?

Marketler bugün çalışıyor mu sorusu, her şehirde yaşayan vatandaş için bayramın 3. Gününde de merak konusu oldu. Peki, markalar tarafından kamuoyu ile paylaşılan bilgilere göre marketler bugün açık mı? İşte, Migros, A101, BİM, Carrefour, File gibi büyük market zincirleri başta olmak üzere "Marketler bugün açık mı, çalışıyor mu" sorusunun yanıtı ve çalışma saatleri…

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI? BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

BİM marketleri bugün ve yarın yani bayramın 1. ve 2. Günü kapalı olacak. Diğer marketlerin ise bayram boyunca açık olması bekleniyor. Vatandaşlar bayram tatilinin ne zaman biteceği konusunda da araştırma yapıyor. Kurban Bayramı tatili 3 Ağustos Pazartesi, sona erecek.