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yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat!

tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Bayramın üçüncü gününü açık havada geçirmeyi düşünenler, yaşadıkları illerde yağış tahminlerini merak ediyor. yapılan açıklamaya göre bazı bölgelerde yağış bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Denizli, Ordu ve Ardahan çevrelerinde yarın sağanak bekleniyor.

AA
Giriş Tarihi: 2.8.2020 13:04 Son Güncelleme: 2.8.2020 13:15 ABONE OL
Meteorolojiden yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat!

Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Denizli, Ordu ve Ardahan çevrelerinde yarın sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzeydoğu ve iç kesimleri ile Akdeniz Bölgesi'nde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Denizli, Ordu ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

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Meteorolojiden yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat!
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