Oğlak otlatırken kaçırıldığı iddia edilen Emine'nin babası: Hayatından endişe ediyorum

'ELİNİ AĞZINI BAĞLAMIŞLAR, GÖTÜRMÜŞLER'

Hayvancılık yaptıklarını ve yaz mevsiminin başlamasıyla yaylaya gittiklerini anlatan Mehmet Arıcan, kızının salı günü arkadaşıyla birlikte oğlak otlatmaya gittiğini söyledi. Kızının bulunduğu yere gelen 3 kişinin, arkadaşı E.C.'yi bıraktıklarını anlatan Mehmet Arıcan, "Evim yaylada. 2 çocuğum var. Birisi bir tarafa davar (keçi) gütmeye gitti. Kızım da oğlağımızı güdüyordu. Oğlak güttüğü yerden başka bir kız arkadaşıyla 'eşeğe odun da saralım' derken, orada kızımı tutmuşlar. Elini ağzını bağlamışlar, götürmüşler. Öbür çocuğun da ayakkabısının birisini, elinden tahrasını almışlar ve 'seni keseriz' demişler. Öbür çocuk eve yalınayak geldi. Karakola geldik, şikayetçi olduk. Hemen her gün karakola gelip ne olduğunu soruyorum" dedi.

'ÇOCUK BİZDE' DİYE SÖYLEMİŞ'

Dün kızının İbradı taraflarına götürüldüğünü duyduğunu anlatan baba Mehmet Arıcan, "Dün akşam, 'Acaba ölüsüne dirisine rastlar mıyız' diyerek dağlardan kızımızı arayarak İbradı karakoluna gittik. Manavgat'ta bir mahalle muhtarı, (Emine Ebru Arıcan'ı kastederek) 'çocuk bizde' diye söylemiş, bizim mahallenin muhtarı da 'o zaman çocuğu getirsinler İbradı karakolunda görüşelim' diye söylemiş. Karakol görevlileri ise 'gerekli asayişi sağlayamayız, savcılıktan yazı getirilmesi gerekir' diye kabul etmedi" diye konuştu.