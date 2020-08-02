Okullarda Koronavirüs sonrası eğitim hazırlığı! Karaman’da eğitime ‘temiz’ hazırlık

Karaman'da 2020-2021 eğitim öğretim yılının başlamasından önce okullarda çalışmalar başlatıldı.

31 Ağustos tarihinde açılması planlanan okullar ile ilgili Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, okullarda yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek gönüllü gençler ile birlikte yenileme çalışmalarına katıldı.





Okullarda tüm yenileme çalışmalarının yapıldığı belirten Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Okulların açılanmasına yakın bir zaman kala alınması gereken tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.





Öğrencilerin daha rahat bir şekilde eğitim görmeleri için imkanlar dahilinde her şeyin seferber edildiğini söyleyen Işık, Okullar açıldığında Covid-19 önlemleri gereği sınıf oturma düzeni ve ıslak zemin alanlarının dezenfekte işlemlerinin gözden geçirilerek yapılacak.







Okullarımızda gerekli yenileme çalışmalarıda yapıldı. Öğrenciler ve velilerimiz rahat olsun her türlü tedbirler alındı. " ifadelerini kullandı.