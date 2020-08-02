Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Osmaniye'de akılalmaz görüntüler! Tartıştığı eşine kafa atan saldırgan kamerada

'de akılalmaz görüntüler! Tartıştığı eşine kafa atan saldırgan kamerada

'de, sokak ortasında tartıştığı eşine kafa atan kişi, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, mahallede tepki toplarken, saldırganın eşine sürekli şiddet uyguladığı, kadının ise korktuğu için şikayetçi olmadığı iddia edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 2.8.2020 10:16 Son Güncelleme: 2.8.2020 10:20 ABONE OL
Osmaniye'de akılalmaz görüntüler! Tartıştığı eşine kafa atan saldırgan kamerada

Kent merkezinde kimliği belirsiz kişi, eşi olduğu öğrenilen kadınla bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı.

Son Dakika Haberi: Kafa atarak karısını bayıltan koca kamerada! Osmaniye'de sokak ortasında kadına şiddet skandalı | Video

Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan, çocuklarının gözü önünde, eşine kafa attı.

Osmaniye'de akılalmaz görüntüler! Tartıştığı eşine kafa atan saldırgan kamerada

Kadın, yere yığılırken, çocuğu da koşarak yanına gidip, annesine sarıldı. Saldırgan, daha sonra yanına gittiği eşini yerden kaldırdı. Olay anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Osmaniye'de akılalmaz görüntüler! Tartıştığı eşine kafa atan saldırgan kamerada

Görüntülerde kadın ve eşinin konuştuğu, eşinin bir anda kadına kafa attığı ve kadının yere yığıldığı anlar yer aldı.

Osmaniye'de akılalmaz görüntüler! Tartıştığı eşine kafa atan saldırgan kamerada

Öte yandan çiftin, çevredeki esnaf tarafından tanındığı öğrenildi. Saldırganın, eşine sürekli şiddet uyguladığı, kadının ise korktuğu için şikayetçi olmadığı iddia edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Osmaniye'de akılalmaz görüntüler! Tartıştığı eşine kafa atan saldırgan kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA